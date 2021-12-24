Гібридна війна Росії набуває нових форм, - Баканов
Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що гібридна війна стає дедалі інтенсивнішою та набуває нових форм. За його словами, спецслужби РФ технічно й кадрово підсилили підрозділи, які працюють проти України.
Про це він заявив на підсумковому засіданні колегії СБУ, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.
Баканов вважає, що російська диверсійно-підривна робота та вербувальна активність зростатиме.
"Роль Служби безпеки у збереженні української державності посилюється. Від сучасної та компетентної спецслужби залежать державна безпека і внутрішня стабільність у країні", - зауважив голова СБУ.
За його словами, гібридна війна набуває нових форм.
Нагадаємо, США продовжують закликати Росію відвести сили вздовж кордонів з Україною.
Раніше Держдеп закликав Москву припинити провокаційну риторику щодо України після слів Шойгу.
Він заявив, що американські приватні військові компанії нібито готують провокацію хімічними компонентами в Донецькій області.