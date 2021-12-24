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Гібридна війна Росії набуває нових форм, - Баканов

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 15:02
Гібридна війна Росії набуває нових форм, - Баканов Фото: голова СБУ Іван Баканов (прес-служба Баканова)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що гібридна війна стає дедалі інтенсивнішою та набуває нових форм. За його словами, спецслужби РФ технічно й кадрово підсилили підрозділи, які працюють проти України.

Про це він заявив на підсумковому засіданні колегії СБУ, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

Баканов вважає, що російська диверсійно-підривна робота та вербувальна активність зростатиме.

"Роль Служби безпеки у збереженні української державності посилюється. Від сучасної та компетентної спецслужби залежать державна безпека і внутрішня стабільність у країні", - зауважив голова СБУ.

За його словами, гібридна війна набуває нових форм.

Нагадаємо, США продовжують закликати Росію відвести сили вздовж кордонів з Україною.

Раніше Держдеп закликав Москву припинити провокаційну риторику щодо України після слів Шойгу.

Він заявив, що американські приватні військові компанії нібито готують провокацію хімічними компонентами в Донецькій області.

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Іван Баканов Російська Федерація Україна
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