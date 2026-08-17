Гібридна війна Росії проти Європи вже розпочалася, - президент Латвії

Латвійський лідер наголосив, що ворожі операції відбуваються вже сьогодні, а не є загрозою віддаленого майбутнього.

"Це не те, що почнеться колись у майбутньому. Це відбувається зараз", - підкреслив Рінкевичс.

За даними розвідки, російські спецслужби готують нові диверсії проти критичної інфраструктури, а також атаки під "чужим прапором" у країнах Балтії та Польщі. Зокрема, у Латвії наразі розслідують нещодавню пожежу на складі благодійної організації, яка збирала допомогу для України.

"Також триває активне розслідування цілої низки інших справ, таких як саботаж, різні види провокацій та шпигунство", - зазначив президент Латвії.

Загалом у Європі фіксують зростання кількості замахів, підпалів та випадків виявлення підозрілих безпілотників поблизу важливих об'єктів.

Посилення кордону та готовність НАТО

Через зростання загрози та гібридного тиску у вигляді нелегальної міграції з території Білорусі Латвія суттєво посилила охорону державного кордону. Уряд залучив додатковий персонал, а також розгорнув безпілотники, гелікоптери та спеціальні сенсори.

"Наразі ми виходимо з того, що маємо бути готовими до будь-якого сценарію. Ми дуже, дуже уважно разом із нашими союзниками по НАТО стежимо за тим, що відбувається за межами наших кордонів", - підсумував Рінкевичс.