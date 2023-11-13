Гібриди посилять ППО. "Буки" модернізували під американські ракети

Україна та США модернізували "Буки" під американські ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю представника Повітряних сил України Юрія Ігната виданню NV.
Ігнат в інтерв'ю сказав, що переобладнані "Буки" пройшли випробування у США та можуть посилити ППО України.
"Є оголошення від наших західних партнерів (ми його вже підтвердили), що у нас є добрі результати бойового застосування на полігоні у Сполучених Штатах зенітних ракетних комплексів Бук-М1, які переобладнані під американські ракети. Вони можуть посилити нашу протиповітряну оборону", - заявив Ігнат в інтерв'ю.
За його словами, ракети для комплексів Бук-М1 і С-300 виробляє тільки Росія.
"Потрібно шукати кроки, шляхи, такі як схрещення радянського з американським. Вони захищають, хай і на невеликому радіусі", - сказав представник Повітряних сил України.
Гнат зауважив, що Україні необхідні як модернізовані "Буки", підлаштовані під американські ракети, так і модернізовані системи HAWK, які вже показали свою ефективність та результат.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна може попросити союзників тимчасово надати системи ППО, щоби захистити країну від російських повітряних атак у зимовий період.
За словами Ігната, були випадки, коли Україна брала в оренду системи ППО . Але це поширена практика у світі.
Раніше ми писали, що Україна разом із США модернізували радянські пускові установки ППО, щоб вони могли запускати західні ракети.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.