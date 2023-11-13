Гибриды усилят ПВО. "Буки" модернизировали под американские ракеты

Игнат в интервью сказал, что переоборудованные "Буки" прошли испытания в США и могут усилить ПВО Украины.

"Есть объявления от наших западных партнеров (мы его уже подтвердили), что у нас есть хорошие результаты боевого применения на полигоне в Соединенных Штатах зенитных ракетных комплексов Бук-М1, которые переоборудованы под американские ракеты. Они могут усилить нашу противовоздушную оборону", - заявил Игнат в интервью.

По его словам, ракеты для комплексов Бук-М1 и С-300, производит только Россия.

"Нужно искать шаги, пути, такие как скрещение советского с американским. Они защищают, пусть и на небольшом радиусе", - сказал представитель Воздушных сил Украины.

Игнат заметил, что Украине необходимы как модернизированные "Буки", подстроенные под американские ракеты, так и модернизированные системы HAWK, которые уже показали свою эффективность и результат.

Модернизированное ПВО в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна может попросить союзников временно предоставить системы ПВО, чтобы защитить страну от российских воздушных атак в зимний период.

По словам Игната были случаи, когда Украина брала в аренду системы ПВО. Но это не распространенная практика в мире.

Ранее мы писали, что Украина совместно с США модернизировали советские пусковые установки ПВО, чтобы они могли запускать западные ракеты.