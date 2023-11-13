RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гибриды усилят ПВО. "Буки" модернизировали под американские ракеты

Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Украина и США модернизировали "Буки" под американские ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната изданию NV.

Игнат в интервью сказал, что переоборудованные "Буки" прошли испытания в США и могут усилить ПВО Украины.

"Есть объявления от наших западных партнеров (мы его уже подтвердили), что у нас есть хорошие результаты боевого применения на полигоне в Соединенных Штатах зенитных ракетных комплексов Бук-М1, которые переоборудованы под американские ракеты. Они могут усилить нашу противовоздушную оборону", - заявил Игнат в интервью.

По его словам, ракеты для комплексов Бук-М1 и С-300, производит только Россия.

"Нужно искать шаги, пути, такие как скрещение советского с американским. Они защищают, пусть и на небольшом радиусе", - сказал представитель Воздушных сил Украины.

Игнат заметил, что Украине необходимы как модернизированные "Буки", подстроенные под американские ракеты, так и модернизированные системы HAWK, которые уже показали свою эффективность и результат.

Модернизированное ПВО в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна может попросить союзников временно предоставить системы ПВО, чтобы защитить страну от российских воздушных атак в зимний период.

По словам Игната были случаи, когда Украина брала в аренду системы ПВО. Но это не распространенная практика в мире.

Ранее мы писали, что Украина совместно с США модернизировали советские пусковые установки ПВО, чтобы они могли запускать западные ракеты.

 

 

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПВОВойна в Украине