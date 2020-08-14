Гнучкий курс гривні до долара та низька інфляція: НБУ планує зберегти політику

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Основні принципи політики НБУ останніх років будуть збережені

Правління Національного банку (НБУ) подало на громадське обговорення проект "Основних засади грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу". Після обговорення документ повинна затвердити Рада НБУ.

Відповідний проект розміщений на сайті НБУ.

Як зазначається в проекті, "у 2021 році та надалі НБУ продовжить застосування монетарного режиму гнучкого інфляційного таргетування, що спирається на плаваючий обмінний курс, з акцентом на підтримання фінансової стабільності та забезпечення стійких темпів економічного зростання".

Згідно з проектом, ціллю грошово-кредитної (монетарної) політики є підтримання інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5% із допустимим діапазоном відхилень ± 1 в. п.

"Така ціль у 5% із допустимим діапазоном відхилень ± 1 в. п. буде постійною і може переглядатися лише в бік зниження", - йдеться в проекті.

У НБУ зазначають, що незмінність інфляційної цілі та принципів монетарної політики сприятиме стабілізації процентних ставок на низькому рівні.

"Отже, головними критеріями успішності монетарної політики залишатиметься заякореність інфляційних очікувань на рівні цільового показника та відповідність фактичної інфляції її цільовим значенням у середньостроковій перспективі", - йдеться в документі.

Водначас, для найкращого сприяння економічному зростанню НБУ використовуватиме гнучкість режиму інфляційного таргетування, зокрема, допускаючи тимчасове відхилення інфляції від цілі, якщо це не перешкоджатиме її поверненню до цільового діапазону на прийнятному горизонті політики.

"Спираючись на досягнення цілей з цінової та фінансової стабільності НБУ приділятиме особливу увагу питанню активізації банківського кредитування задля досягнення цілі з підтримки стійких темпів економічного зростання", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Рада Національного банку України схвалила дорожню карту підготовки та презентації проекту Основних засад грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу.

Зазначимо, Верховна рада 3 липня відправила у відставку голову Національного банку України Якова Смолія, який залишив посаду через політичний тиск.

Після цього на брифінгу Яків Смолій заявив, що на нарадах за участю президента і прем'єр-міністра від НБУ вимагали включити "друкарський верстат" і довести курс до 30 гривень за долар.