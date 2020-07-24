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Гибель волонтера Кучапина: полиция проверяет все версии

Киев, Пятница 24 июля 2020 16:06
Гибель волонтера Кучапина: полиция проверяет все версии
Фото: Алексей Кучапин (facebook.com/sZhizn Александр Чекменев)
Автор: Анастасия Рокитна

Полиция не нашла на месте гибели фактов, которые сразу бы указали на насильственную смерть

В деле убийства волонтера Алексея Кучапина правоохранители проверят все версии. На месте его гибели не были обнаружены факты, которые бы указали на насильственную смерть.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

Геращенко отметил, что производство зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство), но дело по такой статье открывают всегда, когда находят тело человека и если есть подозрение, что смерть наступила из каких-то негативных обстоятельств.

Напомним, несколько дней назад в киевской квартире нашли мертвым руководителя ОО "Дом милосердия" Алексея Кучапина. Во время осмотра квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку.

Отметим, что в полиции сразу заявили, что на теле погибшего не были обнаружены признаки насильственной смерти.

Как известно, пропавший 16 июля Алексей Кучапин был найден мертвым в Киеве.

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