Загибель волонтера Кучапіна: поліція перевіряє всі версії

Фото: Олексій Кучапін (facebook.com/sZhizn Олександр Чекменев)

Поліція не знайшла на місці загибелі фактів, які одразу б вказали на насильницьку смерть

У справі вбивства волонтера Олексія Кучапіна правоохоронці перевірять усі версії. На місці його загибелі не було виявлено фактів, які одразу б вказали на насильницьку смерть.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає прес-служба МВС.

Геращенко зазначив, що провадження зареєстровано за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство), але справу за такою статтею відкривають завжди, коли знаходять тіло людини і якщо є підозра, що смерть настала з якихось негативних обставин.

Нагадаємо, декілька днів тому у київській квартирі знайшли мертвим керівника ГО "Дім милосердя" Олексія Кучапіна. Під час огляду квартири правоохоронці, окрім документів та особистих речей померлого, вилучили 11 пігулок білого кольору, а на столі виявили записку.

Зазначимо, у поліції одразу заявили, що на тілі загиблого не було виявлено ознак насильницької смерті.

Як відомо, зниклий 16 липня Олексій Кучапін був знайдений мертвим у Києві.