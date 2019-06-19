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Загибель Тимчука: поліція опитує свідків

Новини » Надзвичайні події    19.06.2019 - 14:41
Загибель Тимчука: поліція опитує свідків
Фото: Дмитро Тимчук (Віталій Носач / РБК-Україна)

Поліція поки не відкрила справу щодо загибелі Тимчука

Поліція зараз проводить опит свідків за місцем загибелі депутата Верховної ради України Дмитра Тимчука. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Загибель Тимчука: поліція опитує свідківФото: місце події

Вказано, що інформація належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського УП ГУНП у м. Києві. Після проведення першочергових слідчих дій поліцейські нададуть правову оцінку події.

"Наразі експерти та криміналісти проводять ретельний огляд місця події, а слідчі та оперативники спілкуються зі свідками і мешканцями будинку", - поінформували у поліції.

Так, потерпілого з вогнепальним пораненням було виявлено у квартирі на бульварі Перова.

"Сьогодні, 19 червня, по спецлінії 102 близько 12:15 надійшло повідомлення, що в одній із квартир чоловік отримав вогнепальне поранення, від якого помер на місці. За вказаною адресою відразу виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь та керівництво відомства", - вказано у повідомленні поліції.

Нагадаємо, Національна поліція поки не озвучує версії загибелі депутата Верховної ради України Дмитра Тимчука. Спікер Нацполіції Ярослав Тракало підкреслив, що зараз поліція працює на місці події і досліджує обставини того, що сталося.

"Попередні версії будуть пізніше. Але дайте спочатку зрозуміти, що сталося. Зараз поліція може підтвердити тільки факт смерті", - зазначив Тракало.

Як писало РБК-Україна раніше, нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук помер від вогнепального поранення у голову. Так, попередньою робочою версією слідства є те, що парламентар застрелився при чищенні нагородної зброї - пістолета.

Нацполіція поки що не озвучує версії загибелі Тимчука У Києві застрелився нардеп Тимчук
Новини України полицияТымчук
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