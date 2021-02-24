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Гибель мирного жителя на Донбассе квалифицировали как военное преступление

Новина українською → Луганская область, Среда 24 февраля 2021 16:57
Гибель мирного жителя на Донбассе квалифицировали как военное преступление Фото: мирный житель подорвался на мине (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Гибель мирного жителя в результате подрыва на мине в Луганской области квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны. Прокуратура зафиксировала использование противопехотных мин со стороны боевиков.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, боевики заминировали Хутор Вольный противопехотными осколочными минами натяжного действия. В результате 23 февраля 2021 местный житель зацепился за один из датчиков мины и подорвался на территории собственного дома.

Мужчине оказали первую медицинскую помощь украинские военные медики, после чего он был доставлен в больницу. Однако спасти мужчину не удалось, он умер от тяжелых ранений спустя несколько часов.

Отметим, использование таких мин запрещено международными договорами.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров намерен восстановить контроль над границей с Российской Федерацией в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 2025 года.

Также сообщалось, что в Луганской области вблизи Счастья в результате взрыва погиб украинский военный. При этом не указывается, когда именно он погиб. Его обнаружили в лесополосе.

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