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На Донбассе погиб военный, его останки обнаружили в лесополосе

Новина українською → Донбасс, Среда 24 февраля 2021 13:46
На Донбассе погиб военный, его останки обнаружили в лесополосе Фото: ситуация на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

На Донбассе идентифицировали останки украинского военнослужащего Сергея Сорочинского. По предварительным данным он погиб в результате взрыва.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной государственной администрации.

Как сообщается, погибшего военнослужащего нашли в лесополосе вблизи Счастья Луганской области. Когда именно он погиб - не указывается.

"Согласно справке судебно-медицинской экспертизы, тело имеет повреждения, характерные для минно-взрывной травмы. Обстоятельства гибели военнослужащего уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сергей Сорочинский 1984 года рождения проживал с семьей в селе Будьки Винницкой области. Его призвали на военную службу по контракту 23 апреля 2018 года. У погибшего военного осталась жена и двое малолетних детей.

Напомним, 23 февраля, вооруженные формирования РФ осуществили обстрел позиций украинских защитников. В результате выстрела вражеского снайпера был ранен украинский военный.

Также сообщалось, что вчера боевики обстреляли мирное население из танковых противотанковых гранатометов. В результате погиб один мирный житель.

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