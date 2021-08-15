Гибель мэра Кривого Рога: следствие рассматривает три версии

Министерство внутренних дел Украины рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Среди них самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора по коммуникациям Артема Шевченко в эфире канала " Украина 24 ".

"Первичные следственные действия покажут признаки вероятности одного из трех вариантов", - отметил Шевченко.

По словам спикера МВД, судебно-медицинская экспертиза должна установить причину смерти и характер ранения погибшего. Баллистическая экспертиза, со своей стороны, займет несколько больше времени.

"Полицейские Днепропетровской области проводят следственные действия. Завтра картина будет более или менее очевидна чем та, которая сегодня. Давайте подождем", - добавил директор по коммуникациям.