Загибель мера Кривого Рогу: слідство розглядає три версії
Міністерство внутрішніх справ України розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Серед них самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова директора з комунікацій Артема Шевченка в ефірі каналу "Україна 24".
"Первинні слідчі дії покажуть ознаки ймовірності одного з трьох варіантів", - відзначив Шевченко.
За словами спікера МВС, судово-медична експертиза повинна встановити причину смерті й характер поранення загиблого. Балістична експертиза, зі свого боку, займе дещо більше часу.
"Поліцейські Дніпропетровської області проводять слідчі дії. Завтра картина буде більш-менш очевидна ніж та, яка сьогодні. Давайте почекаємо", - додав директор з комунікацій.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що мера Кривого Рогу знайшли мертвим у власному будинку. Тіло знаходилось у крові на порозі вернади будівлі.