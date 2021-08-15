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Загибель мера Кривого Рогу: слідство розглядає три версії

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Кривий Ріг, Неділя 15 серпня 2021 21:44
Загибель мера Кривого Рогу: слідство розглядає три версії Фото: загиблий мер Кривого Рогу Костянтин Павлов (facebook.com/Konstantin.Pavlov.main)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство внутрішніх справ України розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Серед них самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова директора з комунікацій Артема Шевченка в ефірі каналу "Україна 24".

"Первинні слідчі дії покажуть ознаки ймовірності одного з трьох варіантів", - відзначив Шевченко.

За словами спікера МВС, судово-медична експертиза повинна встановити причину смерті й характер поранення загиблого. Балістична експертиза, зі свого боку, займе дещо більше часу.

"Поліцейські Дніпропетровської області проводять слідчі дії. Завтра картина буде більш-менш очевидна ніж та, яка сьогодні. Давайте почекаємо", - додав директор з комунікацій.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що мера Кривого Рогу знайшли мертвим у власному будинку. Тіло знаходилось у крові на порозі вернади будівлі.

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Міністерство внутрішніх справ України Кривий Ріг
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