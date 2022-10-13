ua ru
Чт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Гіацинт", "Мста" і не лише. З'явилося відео нових "трофеїв" ЗСУ, зібраних під Херсоном

Новость на русском →
Украина, Четвер 13 жовтня 2022 14:34
"Гіацинт", "Мста" і не лише. З'явилося відео нових "трофеїв" ЗСУ, зібраних під Херсоном Фото: під Херсоном ЗСУ захопили російські "Гіацинт", "Міста" та БМП-2 (ілюстрація/t me milinua)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 13 жовтня, українські військові захопили кілька російських "трофеїв" - щонайменше три одиниці техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Після останніх наступальних дій в Херсонській області - поповнення нашої експозиції підбитої ворожої техніки "Гіацинт-Б", "Мста-Б" та БМП-2", - розповів він.

Вілкул зізнався, що "таких екземплярів раніше не було".

Як повідомлялось, ЗСУ завдали 14 ударів по ворожій системі ППО на півдні України, знищивши 5 складів з боєприпасами.

При цьому ЗСУ деокупували вже 75 населених пунктів у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область
NEWS
Україна отримала 1,3 млрд доларів екстреного фінансування від МВФ
Україна отримала 1,3 млрд доларів екстреного фінансування від МВФ
DAILY
Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни
Юлія Акимовакоресподент Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни