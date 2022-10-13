"Гіацинт", "Мста" і не лише. З'явилося відео нових "трофеїв" ЗСУ, зібраних під Херсоном

Фото: під Херсоном ЗСУ захопили російські "Гіацинт", "Міста" та БМП-2 (ілюстрація/t me milinua)

У четвер, 13 жовтня, українські військові захопили кілька російських "трофеїв" - щонайменше три одиниці техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.