"Гиацинт", "Мста" и не только. Появилось видео новых "трофеев" ВСУ, собранных под Херсоном

Фото: под Херсоном ВСУ захватили российские "Гиацинт", "Мста" и БМП-2 (иллюстрация/t me milinua)

В четверг, 13 октября, украинские военніе захватили несколько российских "трофеев" - минимум три единицы техники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.