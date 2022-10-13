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"Гиацинт", "Мста" и не только. Появилось видео новых "трофеев" ВСУ, собранных под Херсоном

Новина українською →
Україна, Четверг 13 октября 2022 14:34
"Гиацинт", "Мста" и не только. Появилось видео новых "трофеев" ВСУ, собранных под Херсоном Фото: под Херсоном ВСУ захватили российские "Гиацинт", "Мста" и БМП-2 (иллюстрация/t me milinua)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 13 октября, украинские военніе захватили несколько российских "трофеев" - минимум три единицы техники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"После последних наступательных действий в Херсонской области - пополнение нашей экспозиции подбитой вражеской техники "Гиацинт-Б", "Мста-Б" и БМП-2", - рассказал он.

Вилкул признался, что "таких экземпляров раньше не было".

Как сообщалось, ВСУ нанесли 14 ударов по вражеской системе ПВО на юге Украины, уничтожив 5 складов с боеприпасами.

При этом ВСУ деоккупировали уже 75 населенных пунктов в Херсонской области.

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Херсонская область
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