Госатестация или ВНО: выпускники получили право выбора

Верховная рада предоставила право выбора выпускникам по виду оценки их знаний . Парламент одобрил соответствующий законопроект №5014.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Документ предоставляет учащимся (студентам) право выбора вида оценки их результатов обучения путем или годового оценивания, или государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

Ожидается, что закон позволит минимизировать риски заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получение полного общего среднего образования.

Напомним, ранее профильный комитет рекомендовал ВР одобрить этот законопроект за основу и в целом.

Как писало РБК-Украина, Министерство образования и науки назвало явку на пробное внешнее независимое оценивание. В нем приняли участие 93-95% от зарегистрировавшихся.

Также в Минобразования допускают, что ВНО-2021 может пройти в измененном формате из-за COVID.