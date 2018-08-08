ДФС затримала колишнього працівника митниці за підозрою у викраденні заарештованих товарів

Дениса Амінєва підозрюють у викраденні контейнерів з нерозмитненим вантажем орієнтовною вартістю 154 млн гривень

Співробітники Державної фіскальної служби (ДФС) сьогодні, 8 серпня, затримали колишнього співробітника Одеської митниці за підозрою у викраденні заарештованих товарів. Про це повідомив виконуючий обов'язки глави ДФС Мирослав Продан на своїй сторінці в Facebook.

За словами Продана, затримали колишнього працівника Одеської митниці Дениса Амінєва.

Амінєва підозрюють у причетності до викрадення заарештованих товарів, а саме - 37 контейнерів з нерозмитненим вантажем орієнтовною вартістю 154 млн гривень.

Уточнюється, що зберігалися контейнери на території митного поста "Одеса-Центральний".

Нагадаємо, в липні затримали старшого держінспектора одного з митних постів Одеської митниці ДФС за підозрою в систематичному хабарництві.