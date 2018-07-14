Чиновник Одесской таможни разоблачен на систематическом взяточничестве

Задержанный подозревается в получении 20 тысяч гривен взяток ежедневно

Старший госинспектор одного из таможенных постов Одесской таможни ГФС был уличен в систематическом взяточничестве сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в ведомстве сообщают, что чиновник требовал от граждан деньги за перемещение через госграницу транспортных средств с грузом фруктов без надлежащего таможенного оформления.

Фото: СБУ задержала чиновника Одесской таможни

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному чиновнику о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

"Теневая касса" средств, полученных в результате незаконной деятельности, составляла более двадцати тысяч гривен в день. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения очередного "транша" в размере семь тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправным действиям.

Операция по разоблачению взяточника проводилась совместно с прокуратурой.

Напомним, как сообщалось в пятницу, правоохранители задержали руководителя одного из подразделений Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области и его пособника. Они требовали 500 тысяч гривен взятки с предпринимателя.