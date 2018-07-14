Чиновник Одесской таможни разоблачен на систематическом взяточничестве

Новости Происшествия 14.07.2018 - 17:52
Фото: задержание чиновника (ssu.gov.ua)
Фото: задержание чиновника (ssu.gov.ua)

Задержанный подозревается в получении 20 тысяч гривен взяток ежедневно

Старший госинспектор одного из таможенных постов Одесской таможни ГФС был уличен в систематическом взяточничестве сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в ведомстве сообщают, что чиновник требовал от граждан деньги за перемещение через госграницу транспортных средств с грузом фруктов без надлежащего таможенного оформления.

Чиновник Одесской таможни разоблачен на систематическом взяточничестве
Чиновник Одесской таможни разоблачен на систематическом взяточничестве
Чиновник Одесской таможни разоблачен на систематическом взяточничестве
Чиновник Одесской таможни разоблачен на систематическом взяточничестве
Чиновник Одесской таможни разоблачен на систематическом взяточничестве
Чиновник Одесской таможни разоблачен на систематическом взяточничестве
 

Фото: СБУ задержала чиновника Одесской таможни

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному чиновнику о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

"Теневая касса" средств, полученных в результате незаконной деятельности, составляла более двадцати тысяч гривен в день. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения очередного "транша" в размере семь тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправным действиям.

Операция по разоблачению взяточника проводилась совместно с прокуратурой.

Напомним, как сообщалось в пятницу, правоохранители задержали руководителя одного из подразделений Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области и его пособника. Они требовали 500 тысяч гривен взятки с предпринимателя.

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Теги:  Одесса,  Служба безопасности Украины,  Одесса,  взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС