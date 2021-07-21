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ГФС установила схему хищения средств на ремонтах киевских больниц

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Киев, Среда 21 июля 2021 15:41
ГФС установила схему хищения средств на ремонтах киевских больниц Фото: ГФС провела обыски в КП "Инженерный центр" (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

По результатам обысков в КП "Инженерный центр" ГФС установила схему хищения средств на ремонтах киевских больниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГФС в Facebook.

Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве в рамках досудебного расследования уголовного производства разоблачили несколько предприятий в уклонении от уплаты налогов.

Налоговая милиция провела обыски в КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ". По результатам обысков в КП "Инженерный центр" обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, подтверждающие взаимоотношения с предприятиями, которые привлекались для выполнения ремонтных работ, в том числе помещений медицинских заведений г. Киева.

Досудебным расследованием установлено аффилированное лицо, которое имеет непосредственное влияние на распределение бюджетных средств КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Также установлен ряд подконтрольных СХД с помощью которых осуществлялось хищение бюджетных средств.

Предприятия - генподрядчики, в свою очередь, получив денежные средства от коммунальных предприятий документально привлекали предприятия с признаками фиктивности с целью завышения стоимости выполненных работ и занижения уплаты налогов.

"Правоохранители установили, что в период 2020 года служебные лица одного из обществ-субподрядчиков, при выполнении работ по заказу генподрядчика, осуществляли финансово-хозяйственные отношения с предприятиями с признаками фиктивности. Такими действиями правонарушители осуществили умышленное уклонение от уплаты налогов, а именно занизили налог на добавленную стоимость на сумму свыше 12 млн грн", - отметил глава ГФС Вадим Мельник.

Как сообщалось, ранее глава фискальной службы Украины Вадим Мельник рассказал о результатах работы ГФС за первые полгода 2021 года. Он также назвал самые резонансные дела за это время.

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ГФС Вадим Мельник
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