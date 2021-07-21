За результатами обшуків в КП "Інженерний центр" ДФС встановила схему розкрадання коштів на ремонтах київських лікарень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДФС в Facebook.

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві в межах досудового розслідування кримінального провадження викрили декілька підприємств в ухиленні від сплати податків.

Податкова міліція провела обшуки в КП “Інженерний центр” та КП "Житлоінвестбуд-УКБ". За результатами обшуків в КП “Інженерний центр” виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують взаємовідносини з підприємствами, які залучалися для виконання ремонтних робіт в тому числі приміщень медичних закладів м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено афілійовану особу яка має безпосередній вплив на розподіл бюджетних коштів КП “Інженерний центр” та КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Також встановлено ряд підконтрольних СЗД за допомогою яких здійснювалося розкрадання бюджетних коштів.

Підприємства - генпідрядники, своєю чергою, отримавши грошові кошти від комунальних підприємств документально залучали підприємства з ознаками фіктивності з метою завищення вартості виконаних робіт та заниження сплати податків.

"Правоохоронці встановили, що в період 2020 року службові особи одного із товариств - субпідрядників, під час виконання робіт на замовлення генпідрядника, здійснювали фінансово-господарські відносини з підприємствами з ознаками фіктивності. Такими діями правопорушники здійснили умисне ухилення від сплати податків, а саме занизили податок на додану вартість на суму понад 12 млн грн," - зазначив голова ДФС Вадим Мельник.