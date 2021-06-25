С начала 2021 года ГФС возместила в бюджет более 782 млн гривен, - Мельник

С начала 2021 года Государственная фискальная служба Украины обеспечила возмещение причиненных государству убытков в размере более 782 млн гривен. Эта сумма сопоставима с годовым показателем за любой предыдущий период.

Об этом сообщил председатель ГФС Вадим Мельник в Facebook.

"Часть украинского бизнеса использует различные схемы уклонения от уплаты налогов, пользуется услугами центров минимизации налогов и, к сожалению, продолжает работать в тени. В борьбе с этими явлениями ГФС использует комплексный, системный подход и продолжает активную работу, направленную на борьбу с теневым сектором экономики", - заявил Вадим Мельник.

По его словам, создание конкурентных, равных, прозрачных и понятных условий на рынке для легального бизнеса является приоритетом службы.

"Обеспечение конкурентной среды для бизнеса и детенизация будут способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет. Для нас не существует преград в борьбе с тенью. Служба продолжит отстаивать экономические интересы государства до начала деятельности Бюро экономической безопасности Украины", - резюмировал Мельник.