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С начала 2021 года ГФС возместила в бюджет более 782 млн гривен, - Мельник

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Киев, Пятница 25 июня 2021 09:52
С начала 2021 года ГФС возместила в бюджет более 782 млн гривен, - Мельник Фото: Вадим Мельник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала 2021 года Государственная фискальная служба Украины обеспечила возмещение причиненных государству убытков в размере более 782 млн гривен. Эта сумма сопоставима с годовым показателем за любой предыдущий период.

Об этом сообщил председатель ГФС Вадим Мельник в Facebook.

"Часть украинского бизнеса использует различные схемы уклонения от уплаты налогов, пользуется услугами центров минимизации налогов и, к сожалению, продолжает работать в тени. В борьбе с этими явлениями ГФС использует комплексный, системный подход и продолжает активную работу, направленную на борьбу с теневым сектором экономики", - заявил Вадим Мельник.

По его словам, создание конкурентных, равных, прозрачных и понятных условий на рынке для легального бизнеса является приоритетом службы.

"Обеспечение конкурентной среды для бизнеса и детенизация будут способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет. Для нас не существует преград в борьбе с тенью. Служба продолжит отстаивать экономические интересы государства до начала деятельности Бюро экономической безопасности Украины", - резюмировал Мельник.

Одним из результатов эффективной работы сотрудников налоговой милиции является поступление средств в бюджет. Уже с начала...

Posted by Вадим Мельник on Thursday, June 24, 2021

Напомним, ранее глава ГФС Вадим Мельник назвал даты ликвидации ведомства и начала работы Бюро экономической безопасности.

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