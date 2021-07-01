ДФС упередила незаконне відшкодування ПДВ на 400 млн грн

Державна фіскальна служба (ДФС) викрила групу осіб в підробці реєстраційних документів громадської організації та розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Про це йдеться на сторінці ДФС у Facebook.

Зазначається, що правоохоронці викрили злочинну групу, організатори якої зареєстрували на підставних осіб понад 40 суб’єктів господарювання.

З використанням реквізитів зазначених підприємств створювалась лише видимість господарської діяльності псевдо-громадських організацій з використанням праці осіб з обмеженими можливостями.

"Ці СГД, своєю чергою, за останні півтора роки, заявили до бюджетного відшкодування понад 400 млн грн ПДВ, понад 100 млн грн вже було незаконно відшкодовано з державного бюджету", - йдеться в повідомленні.

Враховуючи вищезазначене, службові особи згаданих підприємств незаконно заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а особи, які керували їх діяльністю, привласнили та розтратили їх.

ДФС упередила незаконне відшкодування ПДВ на 4️⃣0️⃣0️⃣ млн грн. Співробітники ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним... Posted by Державна фіскальна служба України on Thursday, July 1, 2021

На підставі ухвал районного суду м. Києва співробітники ДФС провели понад 20 санкціонованих обшуків. Також правоохоронці встановили та задокументували факт відсутності виробничих потужностей, де начебто проводились роботи із залученням осіб з обмеженими можливостями.

Наразі, в межах досудового розслідування, вживається весь комплекс заходів спрямований на відшкодування завданих державі збитків. Досудове розслідування триває.

"Аналітики ДФС продовжують не тільки виявляти факти ухилення від сплати податків, незаконного відшкодування ПДВ, але й викривають факти незаконних заявок на відшкодування, тобто діють на упередження незаконного відшкодування ПДВ. Правоохоронці аналізують роботу суб’єктів господарської діяльності, встановлюють факти незаконної діяльності таких підприємств, а системний підхід до вирішення цього явища допомагає руйнувати існуючі схеми з розкрадання бюджетних коштів... Вкотре нагадую, з чесним бізнесом ми завжди готові до діалогу та співпраці, тіньовому бізнесу - жодних поступок", - зазначив голова ДФС Вадим Мельник.