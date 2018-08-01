В ГФС требуют от банков сообщать о счетах предпринимателей, открытых ими как на физлиц

По данным Бамбизова, из 1,9 млн самозанятых лиц всего 964 тысячи имеют официальные счета в банках

Из 1,9 млн самозанятых лиц всего 964 тысячи имеют официальные счета в банках, а остальные получают оплату за товары и услуги на счета как физлица, не платя налоги. Об этом сообщил на своей странице в Facebook и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы (ГФС) Евгений Бамбизов, комментируя сегодняшнюю встречу налоговиков с представителями крупнейших банков страны.

На этой встрече фискалы предложили банкам предоставлять в ГФС не только информацию о счетах, открытых предпринимателями, но и о счетах, которые ФЛП открыли на себя как на физлиц.

"Налоги должны платить все – и крупный бизнес, и ФЛП. С этим банкиры согласны. В соответствии с законом, ГФС отправила банкам требование предоставлять информацию по всем ФЛП, которые имеют счета как физлица. С этим массивом информации мы будем работать для привлечения к адекватному налогообложению максимального количества предпринимателей", - написал он.

Также Бамбизов посоветовал предпринимателям уже сейчас самостоятельно обратить внимание на то, насколько полно они декларируют свои доходы.