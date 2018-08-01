У ДФС вимагають від банків повідомляти про рахунки підприємців, відкритих ними як на фізосіб

Новини Економіка 01.08.2018 - 19:31
Фото: Євген Бамбізов (з відкритих джерел)
Фото: Євген Бамбізов (з відкритих джерел)

За даними Бамбізова, з 1,9 млн самозайнятих осіб всього 964 тисячі мають офіційні рахунки в банках

З 1,9 млн самозайнятих осіб всього 964 тисячі мають офіційні рахунки в банках, а решта отримують оплату за товари та послуги на рахунки як фізособи, не сплачуючи податки. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook в.о. заступника голови Державної фіскальної служби (ДФС) Євген Бамбізов, коментуючи сьогоднішню зустріч податківців з представниками найбільших банків країни.

На цій зустрічі фіскали запропонували банкам надавати в ДФС не тільки інформацію про рахунки, відкриті підприємцями, але і про рахунки, які ФОП відкрили на себе як на фізосіб.

"Податки повинні платити всі – і великий бізнес, і ФОП. З цим банкіри згодні. Згідно з законом, ДФС відправила банкам вимогу надавати інформацію по всіх ФОП, які мають рахунки як фізособи. З цим масивом інформації ми будемо працювати для залучення до адекватного оподаткування максимальної кількості підприємців", - написав він.

Також Бамбізов порадив підприємцям вже зараз самостійно звернути увагу на те, наскільки повно вони декларують свої доходи.У ДФС вимагають від банків повідомляти про рахунки підприємців, відкритих ними як на фізосіб

У ДФС вимагають від банків повідомляти про рахунки підприємців, відкритих ними як на фізосіб

В ДФС розказали про результати боротьби з контрабандою в Україні НБУ вітає підписання Україною конвенції MLI
Теги:  ДФС,  Податки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС