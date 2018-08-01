У ДФС вимагають від банків повідомляти про рахунки підприємців, відкритих ними як на фізосіб

За даними Бамбізова, з 1,9 млн самозайнятих осіб всього 964 тисячі мають офіційні рахунки в банках

З 1,9 млн самозайнятих осіб всього 964 тисячі мають офіційні рахунки в банках, а решта отримують оплату за товари та послуги на рахунки як фізособи, не сплачуючи податки. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook в.о. заступника голови Державної фіскальної служби (ДФС) Євген Бамбізов, коментуючи сьогоднішню зустріч податківців з представниками найбільших банків країни.

На цій зустрічі фіскали запропонували банкам надавати в ДФС не тільки інформацію про рахунки, відкриті підприємцями, але і про рахунки, які ФОП відкрили на себе як на фізосіб.

"Податки повинні платити всі – і великий бізнес, і ФОП. З цим банкіри згодні. Згідно з законом, ДФС відправила банкам вимогу надавати інформацію по всіх ФОП, які мають рахунки як фізособи. З цим масивом інформації ми будемо працювати для залучення до адекватного оподаткування максимальної кількості підприємців", - написав він.

Також Бамбізов порадив підприємцям вже зараз самостійно звернути увагу на те, наскільки повно вони декларують свої доходи.