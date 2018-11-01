В ГФС рассказали о перспективах введения межгосударственного обмена финансовой информацией

Фото: Евгений Бамбизов (facebook.com/Евгений Бамбизов)

ГФС отмечает, что вся вся информация, которая будет подлежать обмену, может стать доступной уже через год-два

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины планирует создать единое подразделение по вопросам автоматического обмена финансовой информацией и трансфертного ценообразования. Об этом сегодня во время Форума по международному налоговомуо сотрудничеству сообщил и. о. заместителя председателя ГФС Евгений Бамбизов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в ГФС уже назрела проблема создания единого подразделения, которое будет заниматься вопросами обмена информацией и трансфертным ценообразованием.

"Такая модель на сегодня прорабатывается в Государственной фискальной службе Украины с участием наших иностранных коллег из Государственного казначейства США, и мы переходим на функциональную модель и такой подраздел будет создан. Именно это подразделение будет заниматься общими вопросами как обмена информацией, как разработкой технического задания, так и непосредственно внедрением системы автоматического обмена информацией", - сообщил он.

По словам Бамбизова, ведомство уже подготовило необходимую техническую базу для обеспечения защиты информации, которая подлежит обмену.

При этом, как отметил заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, вся информация, которая будет подлежать обмену, может стать доступной уже через год-два.

"Относительно CRS... Мы входим в эту реальность. Эта реальность - это и FATCA, и соответствующие законопроекты, которые уже есть в нашем парламенте, и каждый сессионный день мы караулим и готовы принимать и обсуждать, то есть, они стоят в повестке дня готовы к обсуждению уже в сессионном зале в широком формате", - сказал Верланов.

Он добавил, что CRS имеет две части - техническую и политическую.

"В отношении политики мы абсолютно убеждены, что это является транспарентность, это новая реальность этого века... Относительно законодательного оформления - нужно пройти процесс, в реальности мы уже буквально в пределах одного-двух лет вся информация, которая является субъектом передачи по CRS, она и так будет, на мой взгляд, доступна для широкой общественности, как минимум консультантського, а как максимум и вообще для любого гражданина мира в связи с открытостью баз", - добавил Верланов.

Напомним, недавно Министерство финансов утвердило подготовленный совместно с ГФС приказ о внесении изменений в Классификатор документов, используемых при таможенном оформлении. В частности, исключено 15 документов из перечня, которые подаются для таможенного контроля.

Добавим, в сентябре Верховная рада Украины приняла закон о введении механизма "единого окна" на таможне.