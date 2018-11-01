У ДФС розповіли про перспективи введення міждержавного обміну фінансовою інформацією

Фото: Євген Бамбізов (facebook.com/Евгений Бамбизов)

ДФС зазначає, що вся вся інформація, яка підлягатиме обміну, може стати доступною вже за рік-два

Державна фіскальна служба (ДФС) України планує створити єдиний підрозділ з питань автоматичного обміну фінансовою інформацією та трансфертного ціноутворення. Про це сьогодні під час Форуму із міжнародного податкового співробітництва повідомив в. о. заступника голови ДФС Євген Бамбізов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у ДФС вже назріла проблема створення єдиного підрозділу, який буде займатися питаннями обміну інформацією та трансфертним ціноутворенням.

"Така модель на сьогодні пропрацьовується у Державній фіскальній службі України за участю наших іноземних колег з Державного казначейства США, і ми переходимо на функціональну модель і такий підрозділ буде створений. Саме цей підрозділ займатиметься загальними питаннями як обміну інформацією, як розробкою технічного завдання, так і безпосередньо запровадженням системи автоматичного обміну інформацією", - повідомив він.

За словами Бамбізова, відомство уже підготувало необхідну технічну базу для забезпечення захисту інформації, яка підлягатиме обміну.

При цьому, як зазначив, заступник міністра фінансів України Сергій Верланов, вся інформація, яка підлягатиме обміну, може стати доступною вже за рік-два.

"Стосовно CRS... Ми входимо в цю реальність. Ця реальність це є і FATCA, і відповідні законопроекти, які вже є в нашому парламенті, і кожен сесійний день ми чатуємо і готові приймати і обговорювати, тобто, вони стоять в порядку денному готові до обговорення вже в сесійній залі в широкому форматі", - сказав Верланов.

Він додав, що CRS має дві частини - технічну та політичну.

"Стосовно політики ми абсолютно переконані, що це є транспарентність, це нова реальність цього століття... Стосовно законодавчого оформлення - потрібно пройти процес, в реальності ми вже буквально в межах одного-двох років уся інформація, яка є суб’єктом передачі за CRS, вона і так буде, на мою думку, доступна для широкого загалу, як мінімум консультантського, а як максимум і взагалі для будь-якого громадянина світу у зв’язку з відкритістю баз", - додав Верланов.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство фінансів затвердило підготовлений спільно з ДФС наказ про внесення змін до Класифікатора документів, які використовуються при митному оформленні. Зокрема, виключено 15 документів з переліку, які подаються для митного контролю.

Додамо у вересні Верховна рада України ухвалила закон щодо запровадження механізму "єдиного вікна" на митниці.