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На митниці скасували 15 документів для оформлення товарів

Новини » Фінанси    26.10.2018 - 13:01
Фото: митниця (vl.sfs.gov.ua)
Фото: митниця (vl.sfs.gov.ua)

Мінфін разом з ДФС вводять механізм "єдиного вікна" на митниці

Міністерство фінансів затвердило підготовлений спільно з ДФС наказ про внесення змін до Класифікатора документів, які використовуються при митному оформленні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Цим наказом актуалізовано перелік та назви документів, які підтверджують дотримання заборон та обмежень, встановлених при переміщенні окремих товарів через митний кордон України. Зокрема, виключено 15 документів з переліку, які подаються для митного контролю.

"Також запроваджено європейський підхід щодо заявлення декларантом інформації про документи, які підтверджують дотримання заборон та обмежень, встановлених законодавством", - йдеться в повідомленні.

Так, декларанти отримують можливість шляхом внесення у митну декларацію відповідного цифрового коду повідомити митницю про те, що на товари, які переміщуються через митний кордон України, не поширюються відповідні заборони та обмеження.

У вересні Верховна рада України ухвалила закон щодо запровадження механізму "єдиного вікна" на митниці.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній раді 19 жовтня сказав, що до кінця року на митниці будуть встановлені електронні сканери.

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