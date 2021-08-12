ГФС раскрыла структуры российской компании в нанесении убытков бюджету на свыше 1,3 млрд гривен

Сообщается, что правоохранители разоблачили аффилированные структуры российской компании, к которым введены специальные экономические санкции СНБО, в противоправной поставке минеральных удобрений с Украины путем представления недостоверных сведений в таможенные органы и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По результатам санкционированных обысков в г. Киеве изъята документация, наличные денежные средства в различной валюте, в эквиваленте около 10 млн гривен и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Двум лицам, которые причастны к организации противоправной схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Сейчас продолжается комплекс следственных и других процессуальных действий, направленных на доведение непосредственной причастности к преступной деятельности других фигурантов расследования.