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ГФС раскрыла структуры российской компании в нанесении убытков бюджету на свыше 1,3 млрд гривен

Автор: РБК-Украина

Государственная фискальная служба уличила структуры российской компании в нанесении убытков государственному бюджету на сумму более 1,3 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС в Facebook.

Сообщается, что правоохранители разоблачили аффилированные структуры российской компании, к которым введены специальные экономические санкции СНБО, в противоправной поставке минеральных удобрений с Украины путем представления недостоверных сведений в таможенные органы и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По результатам санкционированных обысков в г. Киеве изъята документация, наличные денежные средства в различной валюте, в эквиваленте около 10 млн гривен и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Двум лицам, которые причастны к организации противоправной схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Сейчас продолжается комплекс следственных и других процессуальных действий, направленных на доведение непосредственной причастности к преступной деятельности других фигурантов расследования.

Напомним, ранее глава ГФС рассказал о минимизацию объемов теневых рынков подакцизной продукции в 2021 году.

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