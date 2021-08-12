ДФС викрила структури російської компанії в нанесенні збитків бюджету на понад 1,3 млрд гривень

Державна фіскальна служба викрила структури російської компанії в завданні збитків державному бюджету на суму понад 1,3 млрд грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС у Facebook.
Повідомляється, що правоохоронці викрили афілійовані структури російської компанії, до яких введено спеціальні економічні санкції РНБО, у протиправному постачанні мінеральних добрив до України шляхом подання недостовірних відомостей до митних органів та ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
За результатами санкціонованих обшуків у м. Києві вилучено документацію, готівкові грошові кошти в різній валюті, в еквіваленті близько 10 млн гривень та інші предмети, що підтверджують протиправну діяльність.
Двом особам, які причетні до організації протиправної схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Зараз триває комплекс слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на доведення безпосередньої причетності до злочинної діяльності інших фігурантів розслідування.
Нагадаємо, раніше голова ДФС розповів про мінімізацію обсягів тіньових ринків підакцизної продукції у 2021 році.