ДФС викрила структури російської компанії в нанесенні збитків бюджету на понад 1,3 млрд гривень

Повідомляється, що правоохоронці викрили афілійовані структури російської компанії, до яких введено спеціальні економічні санкції РНБО, у протиправному постачанні мінеральних добрив до України шляхом подання недостовірних відомостей до митних органів та ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами санкціонованих обшуків у м. Києві вилучено документацію, готівкові грошові кошти в різній валюті, в еквіваленті близько 10 млн гривень та інші предмети, що підтверджують протиправну діяльність.

Двом особам, які причетні до організації протиправної схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Зараз триває комплекс слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на доведення безпосередньої причетності до злочинної діяльності інших фігурантів розслідування.