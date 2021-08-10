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Глава ГФС рассказал о минимизации объемов теневых рынков подакцизной продукции в 2021 году

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Киев, Вторник 10 августа 2021 19:46
Глава ГФС рассказал о минимизации объемов теневых рынков подакцизной продукции в 2021 году Фото: Вадим Мельник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Государственной фискальной службе с начала 2021 года удалось изъять из незаконного оборота подакцизной продукции на 2,5 млрд грн и прекратить деятельность 100 нелегальных производств.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы ГФС Вадима Мельника.

"Своих покупателей не нашли почти 2 млн тонн контрафактного спирта и 560 тонн ликероводочных изделий, которые вместе стоили почти полмиллиарда гривен. Изъяли более 40 тыс. тонн незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов, поэтому теневики этой отрасли недосчитались 1,2 млрд грн прибыли. Не дошли до точек продаж почти 13,6 млн пачек контрафактных сигарет на сумму 720 млн грн", - отметил Мельник.

Глава ГФС также добавил, что теневой рынок подакцизной продукции "самим своим существованием ставит добросовестных бизнесменов в неравные условия, предоставляя преимущества производителям и распространителям контрафакта".

По мнению Мельника, для повышения эффективности борьбы с теневыми рынками необходима координация правоохранительных и налоговых ведомств.

"Однако и мы, и бизнес понимаем, что это лишь борьба с последствиями, но не с причиной проблемы. Усилий одной лишь Государственной фискальной службы для преодоления такого сложного и комплексного криминального явления недостаточно - необходимо тесное сотрудничество ГФС, Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службы, Государственной налоговой службы и Нацполиции. У каждого органа своя зона ответственности, и только совместными усилиями мы заблокируем все возможные каналы и способы производства, перемещения и вывода на рынок контрафактного табака", - добавляет он.

В то же время сейчас в борьбе с незаконным оборотом подакцизных товаров не хватает координации деятельности, отмечает глава ГФС.

"Таким координирующим органом может быть, например, Совет национальной безопасности и обороны или Офис Генерального прокурора. Выносить этот вопрос на столь высокий уровень необходимо, потому что убытки бюджета достигают десятков миллиардов гривен в год", - указывает он.

Напомним, с весны 2021 в составе ГФС работает Офис эффективного взаимодействия с бизнесом. Данная инициатива была поддержана 20 бизнес-ассоциациями Украины.

Офис обеспечивает консолидированное сотрудничество между ГФС и бизнес-сообществами. Например, был ускорен механизм получения и рассмотрения обращений от бизнеса.

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ГФС Вадим Мельник
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