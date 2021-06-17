ГФС проводит обыски в офисе "Киевавтодора" из-за неуплаты налогов на 30 млн грн

Государственная фискальная служба (ГФС) под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят обыски в служебных помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор". Следственные действия проходят в рамках дела об умышленном уклонении от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции и ремонту путепроводов на сумму более 30 млн гривен.

Об этом ГФС сообщила в Facebook.

Установлено, что одно из обществ, в течение 2019-2020 года по заказу КК "Киевавтодор" осуществляло работы по строительству и реконструкции мостов и путепроводов в г. Киеве. Стоимость работ одного из путепроводов составляет более 400 млн гривен.

Указанная подрядная организация отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, якобы привлеченных для выполнения субподрядных работ, что позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах и завысить реальную стоимость ремонтных работ.

ГФС проводит обыски в офисе УК "Киевавтодор" по неуплате налогов на сумму 300 000 млн грн сотрудники ГУ ГФС в г.... Posted by Государственная фискальная служба Украины on Thursday, June 17, 2021

На основании постановления суда по адресу офисных помещений КК "Киевавтодор" начаты обыски, с целью получения первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.

"Органы местного самоуправления, малый, средний и крупный бизнес, должны работать исключительно в рамках закона. Использование различных схем, в том числе умышленное завышение реальной стоимости работ или услуг, уклонения от уплаты налогов, злоупотребление служебным положением, все это вредит интересам общества и государства в целом. Наведение порядка в финансах столицы, станет примером для эффективной деятельности других регионов. Эффективная экономика - сильное и крепкое государство", - заявил председатель ГФС Вадим Мельник.