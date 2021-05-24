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ГФС проводит обыски в Криворожском горсовете

Автор: РБК-Украина

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачили незаконную схему с тендерными закупками в Криворожском городском совете.

Об этом сообщается на странице ГФС в Facebook.

Отмечается, что в течение 2018-2021 годов через систему тендерных закупок структурными подразделениями и коммунальными предприятиями Криворожского городского совета были заключены договора с отдельными обществами, по закупке товаров (работ, услуг) на общую сумму более 1 млрд 700 млн грн.

Документально поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг отражено с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки фиктивности.

В течение длительного периода, реквизиты, документы и печати указанных предприятий с признаками фиктивности использовались служебными лицами при содействии должностных лиц структурных подразделений исполкома Криворожского городского совета с целью уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Сейчас продолжаются обыска с целью выявления и изъятия документов по оформлению указанных закупок, черновых записей, о деятельности указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Напомним, ранее правоохранители провели обыски в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и в Департаменте по вопросам регистрации КГГА.

Также сотрудники ГФС проводили обыски в помещениях коммунальной корпорации "Киевавтодор".

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