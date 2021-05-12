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ГФС проводит обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА

Автор: РБК-Украина

Государственная фискальная служба под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводит обыски в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно имеющейся информации, директор одного из столичных предприятий не заключил договор аренды земельного участка, находящегося в ведении КГГА.

Речь идет о неуплате налогов размером около 20 млн грн.

Правоохранители подозревают чиновника КГГА в содействии совершению преступления. Руководитель предприятия скрывается от органов досудебного расследования.

Напомним, вчера правоохранители проводили обыски в коммунальном объединении "Киевзеленстрой" по делу об уклонении от налогов при реконструкции столичных парков.

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