ГФС проводит обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА

Государственная фискальная служба под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводит обыски в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Согласно имеющейся информации, директор одного из столичных предприятий не заключил договор аренды земельного участка, находящегося в ведении КГГА.
Речь идет о неуплате налогов размером около 20 млн грн.
Правоохранители подозревают чиновника КГГА в содействии совершению преступления. Руководитель предприятия скрывается от органов досудебного расследования.
Напомним, вчера правоохранители проводили обыски в коммунальном объединении "Киевзеленстрой" по делу об уклонении от налогов при реконструкции столичных парков.