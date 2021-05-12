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ДФС проводить обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА

Автор: РБК-Україна

Державна фіскальна служба під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводить обшуки в департаменті земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з наявною інформацією, директор одного зі столичних підприємств не уклав договір оренди земельної ділянки, що перебуває у віданні КМДА.

Йдеться про несплату податків розміром близько 20 млн грн.

Правоохоронці підозрюють посадовця КМДА у сприянні скоєнню злочину. Керівник підприємства переховується від органів досудового розслідування.

Нагадаємо, вчора правоохоронці проводили обшуки у комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" у справі про ухилення від податків при реконструкції столичних парків.

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