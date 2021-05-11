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Прокуратура проводит обыски в "Київзеленбуд" по делу об уклонении от налогов

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 19:43
Прокуратура проводит обыски в "Київзеленбуд" по делу об уклонении от налогов Фото: киевское коммунальное объединение "Київзеленбуд" (kyiv.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители проводят обыски в коммунальном объединении "Київзеленбуд" по делу об уклонении от налогов при реконструкции столичных парков. Речь идет о нанесении бюджету ущерба более чем на 30 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры Киева.

По версии следствия, в течение 2019 - 2020 года по заказу Киевского коммунального союза зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений столицы ′′Киевзеленбуд′′ провело работы по строительству и реконструкции парков отдыха, а именно ′′Наталка", "Совки", ′′Радуга", ′′Куреневский′′ и ряда других. Должностные лица коммунального объединения, действуя в сговоре с подрядчиками, фальсифицировали финансовую документацию предприятий, что позволило уклониться от налогов в особо крупных размерах.

Речь идет о нанесении бюджету ущерба на сумму более 30 млн гривен. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Фото: обыски в киевском коммунальном объединении "Київзеленбуд" (kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, во время сегодняшних обысков в оккупированном Крыму силовики застрелили уроженца Узбекистана Аюба (Наби) Рахимова. Правозащитники заявляют, что при обысках у него раздавалась стрельба.

Отметим, сегодня, 11 мая, российские силовики провели незаконные обыски в оккупированном Крыму. Обыски проводились в помещениях крымских татар.

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