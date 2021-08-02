ГФС провела обыски в "Киевзеленстрое": что известно

Должностные лица нескольких обществ по предварительному сговору с должностными лицами Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой", (КО "Киевзеленстрой"), в период 2019-2020 годов путем заключения мнимых сделок с "фиктивными" СХД уклонились от уплаты НДС на сумму более 30 млн грн.

"За период 2019-2020 г.г. указанные предприятия по заказу КО "Киевзеленстрой" совершили работы по строительству и реконструкции парков отдыха в г. Киеве на сумму более 220 млн грн.", - отметил глава ГФС Вадим Мельник.

По результатам проведенных обысков в офисных помещениях, КО "Киевзеленстрой" и других обществ обнаружено и изъято первичные финансово-хозяйственные документы по проведенным работам по ремонту и реконструкции парков, тендерные документации и тому подобное.

Досудебное расследование продолжается.