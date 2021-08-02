ДФС провела обшуки в "Київзеленбуді": що відомо

Службові особи декількох товариств за попередньою змовою із службовими особами Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", (КО "Київзеленбуд"), в період 2019-2020 років шляхом укладення удаваних правочинів з "фіктивними" СГД ухилились від сплати ПДВ на суму понад 30 млн грн.

"За період 2019-2020 р.р. зазначені підприємствами на замовлення КО "Київзеленбуд" здійснили роботи по будівництву та реконструкції парків відпочинку у м. Києві на суму понад 220 млн грн.", - зазначив голова ДФС Вадим Мельник.

За результатами проведених обшуків у офісних приміщеннях, КО "Київзеленбуд" та інших товариств виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи по проведеним роботам з ремонту та реконструкції парків, тендерні документації, тощо.

Досудове розслідування триває.