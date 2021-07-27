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ГФС разоблачила должностных лиц УЗ в хищении 33 млн гривен

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Киев, Вторник 27 июля 2021 18:41
ГФС разоблачила должностных лиц УЗ в хищении 33 млн гривен Фото: ГФС разоблачила должностных лиц УЗ в хищении 33 млн гривен (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

ГФС разоблачила должностных лиц АО "Укрзализныця" в хищении государственных средств в размере 33 млн грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС в Facebook.

В ходе досудебного расследования уголовного производства налоговая милиция ГУ ГФС в г. Киеве за процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачила сотрудников филиала "Юго-Западной железной дороги" АО "Укрзализныця" в злоупотреблении служебным положением и растратой средств на сумму в размере почти 33 млн грн.

По результатам проведенных аналитических исследований, сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве установили, что одно из предприятий документально отразило реализацию в адрес филиала "Юго-Западная железная дорога" тормозных дисков, услуг по сбору двигателя, замены фильтров, демонтажа труб на сумму почти 33 млн грн, а фактическое приобретение ТМЦ не осуществлялось.

ГФС разоблачила должностных лиц УЗ в хищении 33 млн гривен

Анализируя финансово-хозяйственную деятельность предприятия-подрядчика также установлено, что в 2019 году оно приобретало исключительно продукты питания, строительные материалы, что подтверждает отсутствие возможностей по поставке необходимых ТМЦ.

Также установлено, что операции между СХД и филиал "Юго - Западная железная дорога" проходили без НДС.

Фактически филиал "Юго-Западная железная дорога", осуществляя свою финансово-хозяйственную деятельность, оприходовала к своему бухгалтерскому балансу ранее уже списанные и реконструированные собственными силами тормозные диски, отразив их фиктивное приобретение у упомянутого субъекта. В результате вышеупомянутой преступной схемы денежные средства были безосновательно переведены на банковские счета предприятия-подрядчика.

"В результате таких действий должностные лица филиала "Юго - Западная железная дорога" путем злоупотребления служебным положением допустили растрату или завладение средствами в особо крупных размерах, а также умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль путем документального отражения бестоварных операций и безосновательного завышения расходов, что привело к фактическому не поступлению в государственный бюджет средств в размере почти 6 млн грн", - отметил глава ГФС Вадим Мельник.

По результатам санкционированных обысков было установлено и изъято бухгалтерскую документацию, журналы - ордера, в которых отражается факт приобретения ТМЦ и услуг у фиктивного предприятия на сумму почти 33 млн грн.

Как сообщалось, Государственная фискальная служба изъяла более 4,4 млн пачек сигарет стоимостью около 246 млн грн.

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