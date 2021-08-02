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ГФС провела обыски в "Киевзеленстрое": что известно

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Киев, Понедельник 02 августа 2021 14:02
ГФС провела обыски в "Киевзеленстрое": что известно Фото: ГФС провела обыски в КО "Киевзеленстрой" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве в рамках процессуального руководства Киевской городской прокуратуры в пределах досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили группу компаний в уклонении от уплаты налогов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Должностные лица нескольких обществ по предварительному сговору с должностными лицами Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой", (КО "Киевзеленстрой"), в период 2019-2020 годов путем заключения мнимых сделок с "фиктивными" СХД уклонились от уплаты НДС на сумму более 30 млн грн.

"За период 2019-2020 г.г. указанные предприятия по заказу КО "Киевзеленстрой" совершили работы по строительству и реконструкции парков отдыха в г. Киеве на сумму более 220 млн грн.", - отметил глава ГФС Вадим Мельник.

По результатам проведенных обысков в офисных помещениях, КО "Киевзеленстрой" и других обществ обнаружено и изъято первичные финансово-хозяйственные документы по проведенным работам по ремонту и реконструкции парков, тендерные документации и тому подобное.

Досудебное расследование продолжается.

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Posted by Державна фіскальна служба України on Monday, August 2, 2021

Как сообщалось, ГФС разоблачила должностных лиц АО "Укрзализныця" в хищении государственных средств в размере 33 млн грн.

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