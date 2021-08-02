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ДФС провела обшуки в "Київзеленбуді": що відомо

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Київ, Понеділок 02 серпня 2021 14:02
ДФС провела обшуки в "Київзеленбуді": що відомо Фото: ДФС провела обшуки в КО "Київзеленбуд" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні викрили групу компаній в ухиленні від сплати податків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Службові особи декількох товариств за попередньою змовою із службовими особами Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", (КО "Київзеленбуд"), в період 2019-2020 років шляхом укладення удаваних правочинів з "фіктивними" СГД ухилились від сплати ПДВ на суму понад 30 млн грн.

"За період 2019-2020 р.р. зазначені підприємствами на замовлення КО "Київзеленбуд" здійснили роботи по будівництву та реконструкції парків відпочинку у м. Києві на суму понад 220 млн грн.", - зазначив голова ДФС Вадим Мельник.

За результатами проведених обшуків у офісних приміщеннях, КО "Київзеленбуд" та інших товариств виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи по проведеним роботам з ремонту та реконструкції парків, тендерні документації, тощо.

Досудове розслідування триває.

ДФС провела обшуки в КО «Київзеленбуд» Співробітники ГУ ДФС у м. Києві за процесуального керівництва Київської...

Posted by Державна фіскальна служба України on Monday, August 2, 2021

Як повідомлялося, ДФС викрила посадових осіб АТ "Укрзалізниця" в розкраданні державних коштів в розмірі 33 млн грн.

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