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ГФС провела в Киеве 10 обысков в местах продажи фальсифицированных табачных изделий

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Киев, Понедельник 12 июля 2021 18:07
ГФС провела в Киеве 10 обысков в местах продажи фальсифицированных табачных изделий Фото: ГФС провела в Киеве 10 обысков в местах реализации фальсифицированных табачных изделий (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

ГФС в Киеве провела 10 обысков в местах реализации фальсифицированных табачных изделий. По результатам обысков изъято более 30 тыс пачек табачных изделий без марок акцизного налога, ориентировочной стоимостью около 1,3 млн грн, авто на котором транспортировалась продукция, и денежные средства в размере 81,855 тыс грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ведомства на официальной Facebook-странице.

Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в пределах досудебного расследования уголовного производства разоблачили незаконный сбыт подакцизных товаров.

Установлена ​​группа лиц, которые в течение года, на территории г. Киева осуществляли хранение и реализацию незаконно изготовленных фальсифицированных табачных изделий без марок акцизного налога через сеть "Интернет". Заказ в дальнейшем отправлялись из Киева в другие регионы Украины через службы курьерских доставок, а также распространялись через розничную торговую сеть.

На основании постановлений районного суда Киева, проведен ряд обысков в жилых и нежилых помещениях, которые использовались для хранения и продажи табачных изделий.

ГФС провела в Киеве 10 обысков в местах продажи фальсифицированных табачных изделий

По результатам обысков, в рамках уголовного производства изъято более 30 тыс пачек табачных изделий без марок акцизного налога, ориентировочной стоимостью около 1,3 млн грн., авто на котором транспортировалась продукция, и денежные средства в размере 81 855 грн.

Кроме того, составлено 9 протоколов об административных правонарушениях и изъято 4374 пачки табачных изделий. Общая стоимость изъятых табачных изделий составляет почти 1,5 млн грн.

ГФС провела в Киеве 10 обысков в местах продажи фальсифицированных табачных изделий

"ГФС продолжает осуществлять активное противодействие незаконному обороту табачных изделий. Каждая единица контрафактной подакцизной продукции, поступающей на рынок - это недополученные средства в бюджет страны, а также риски для здоровья граждан. ГФС продолжает отработки объектов розничной торговли табачными изделиями", - рассказал глава ГФС Вадим Мельник.

По его словам, эта работа еще продолжается, но в ее ходе ГФС уже выявила нарушения законодательства более чем на 80 объектах. За 6 месяцев 2021 года ГФС изъяла почти 13,5 млн пачек табачных изделий, больше чем годовые изъятия предыдущих лет.

"С представителями белого бизнеса мы продолжаем дальнейшее сотрудничество и обмен аналитическими наработками для эффективного совместного противодействия теневому обороту табачной продукции. Создание равных, прозрачных и понятных всем условий на рынке является нашим общим приоритетом. Продолжаем работать для обеспечения экономических интересов страны", - отметил Мельник, добавив, что ГФС прекратила деятельность 10 незаконных производств.

Как сообщалось, ранее глава фискальной службы Украины Вадим Мельник рассказал о результатах работы ГФС за первые полгода 2021 года. Он также назвал самые резонансные дела за это время.

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