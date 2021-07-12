ДФС провела в Києві 10 обшуків в місцях продажу фальсифікованих тютюнових виробів

ДФС в Києві провела 10 обшуків в місцях реалізації фальсифікованих тютюнових виробів. За результатами обшуків вилучено понад 30 тис пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, орієнтовною вартістю близько 1,3 млн грн, авто на якому транспортувалась продукція, та грошові кошти в розмірі 81,855 тис грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву відомства на офіційній Facebook-сторінці.

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури в межах досудового розслідування кримінального провадження викрили незаконний збут підакцизних товарів.

Встановлено групу осіб, які протягом року, на території м. Києва здійснювали зберігання та реалізацію незаконно виготовлених фальсифікованих тютюнових виробів без марок акцизного податку через мережу "Інтернет". Замовлення надалі відправлялися з міста Києва до інших регіонів України через служби кур’єрських доставлень, а також розповсюджувались через роздрібну торгівельну мережу.

На підставі ухвал районного суду м. Києва, проведено ряд обшуків в житлових та нежитлових приміщеннях, які використовувалися для зберігання та продажу тютюнових виробів.

За результатами обшуків, в межах кримінального провадження вилучено понад 30 000 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, орієнтовною вартістю близько 1,3 млн грн., авто на якому транспортувалась продукція, та грошові кошти в розмірі 81 855 грн.

Крім того, складено 9 протоколів про адміністративні правопорушення та вилучено 4 374 пачки тютюнових виробів. Загальна вартість вилучених тютюнових виробів становить майже 1,5 млн грн.

"ДФС продовжує здійснювати активну протидію незаконному обігу тютюнових виробів. Кожна одиниця контрафактної підакцизної продукції, яка надходить на ринок - це недоотримані кошти в бюджет країни, а також ризики для здоров’я громадян. ДФС продовжує відпрацювання об’єктів роздрібної торгівлі тютюновими виробами", - розповів голова ДФС Вадим Мельник.

За його словами, ця робота ще триває, але в її ході ДФС вже виявила порушення законодавства на понад 80 об’єктах. За 6 місяців 2021 року ДФС вилучила майже 13,5 млн пачок тютюнових виробів, що більше ніж річні вилучення попередніх років.

"З представниками білого бізнесу ми продовжуємо подальшу співпрацю та обмін аналітичними напрацюваннями для ефективної спільної протидії тіньовому обігу тютюнової продукції. Створення рівних, прозорих і зрозумілих усім умов на ринку є нашим спільним пріоритетом. Продовжуємо працювати для забезпечення економічних інтересів країни", - зазначив Мельник, додавши, що ДФС припинено діяльність 10 незаконних виробництв.