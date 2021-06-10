ГФС продолжает расследование фактов хищения бюджетных средств в Киеве, - Мельник

"Работа следователей ГФС продолжается. Накладываются аресты на банковские счета обществ-фигурантов, допрашиваются свидетели. Сейчас проводится 3 судебно-экономических и 4 строительно-технических экспертизы. Есть весомый результат в доказанные нанесении убытков. По результатам судебно-экономической экспертизы, проведенной в одном из уголовных производств, получено заключение, которым причинены убытки в сумме 19,5 млн грн подтверждены", - заявил Мельник.

Также по его словам, в суд направлено уголовное производство с обвинительным актом в отношении учредителя и директора одного из обществ, которое выступало субподрядчиком, но фактически работ не выполняло. На счет этого предприятия было перечислено 1,7 млн грн.

"До конца следующей недели следователями ГФС в г. Киеве запланировано направление в суд уголовного производства с обвинительным актом в отношении деятельности фиктивного СХД-субподрядчика, которым работы не проводились и на счет которого перечислялись бюджетные средства". - добавил председатель ГФС.

В одном из уголовных производств, по результатам обысков в офисах предприятий и офисе центра минимизации налогов было выявлено наличные средства на сумму в размере более 5 млн гривен.

По заключению аналитического исследования общества фигуранта этого же производства установлено занижение НДС в размере 17,1 млн грн, в результате взаимоотношений с 23 "сомнительными" СХД. И следователями исследуется вопрос возможного хищения средств местного бюджета.

Также Вадим Мельник сообщил некоторые детали уголовного производства, в котором проводился обыск на Коммунальном предприятии "Главный Информационно-вычислительный центр". Упомянутое уголовное производство начато по факту содействия в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и возможного хищения средств местного бюджета.

"КП "ГИВЦ", основателем которого является КГГА, в период 2019-2020 годов заказывала телекоммуникационные услуги у определенной частной компании. Эта частная компания выиграла тендер на поставки услуг за бюджетные средства в сумме более 10 млн гривен, и при наличии собственных возможностей, выполнение таких услуг поручила субподрядчику - предприятию с вероятными признаками фиктивности", - сообщил он.

Обыски по адресу КП "ГИВЦ" проводились с целью получения первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.

"Следственные действия проводятся в отношении всех служебных лиц КГГА, которые могут быть причастными к совершению преступлений. Нет исключений, мэр, руководитель департамента или руководитель подразделения", - отметил Вадим Мельник.

Сейчас суммы установленных в ходе следствия убытков, которые нанесены городскому бюджету столицы и государству, достигают более 160 миллионов гривен.