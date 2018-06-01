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ГФС продолжает оставаться в подчинении Минфина

НовостиЭкономика    01.06.2018 - 18:40
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Маркарова сообщила, что все права у Минфина остаются

Государственная фискальная служба (ГФС) продолжает оставаться в подчинении Министерства финансов Украины. Об этом сегодня в ходе открытых дебатов сообщила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина

"Чтобы успокоить... Ничего у Минфина не забрали, можно не переживать - ни согласование, ни ГФС... На сегодняшний день все права Минфина у него есть, все в порядке", - сказала Маркарова. 

Напомним, 31 мая сообщалось, что Кабинет министров Украины планирует переподчинить себе ГФС, которая на сегодня подчиняется Минфину.

Источник в Минфине опроверг информацию ряда СМИ о том, что решение о переподчинении Фискальной службы было принято на прошлой неделе. По его словам, секретариату Кабмина поручили подготовить проект решения о переподчинении ГФС.

Минфин не рассматривает вариант выхода Украины из программы МВФ В МВФ видят риски переподчинения ГФС Кабинету министров, - источник
Теги публикации: Министерство финансов Украины, ГФС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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