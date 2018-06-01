ДФС продовжує залишатися у підпорядкуванні Мінфіну

Маркарова повідомила, що всі права залишаються у Мінфіну

Державна фіскальна служба (ДФС) продовжує залишатися у підпорядкуванні Міністерства фінансів України. Про це сьогодні в ході відкритих дебатів повідомила перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

"Щоб заспокоїти... Нічого у Мінфіну не забрали, можна не переживати - ні узгодження, ні ДФС... На сьогоднішній день всі права Мінфіну у нього є, все в порядку", - сказала Маркарова.

Нагадаємо, 31 травня повідомлялося, що Кабінет міністрів України планує перепідпорядкувати собі ДФС, яка на сьогодні підпорядковується Мінфіну.

Джерело в Мінфіні спростувало інформацію низки ЗМІ про те, що рішення про перепідпорядкування Фіскальної служби було прийнято минулого тижня. За його словами, секретаріату Кабміну доручили підготувати проект рішення про перепідпорядкування ДФС.