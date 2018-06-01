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ДФС продовжує залишатися у підпорядкуванні Мінфіну

НовиниЕкономіка    01.06.2018 - 18:40
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Маркарова повідомила, що всі права залишаються у Мінфіну

Державна фіскальна служба (ДФС) продовжує залишатися у підпорядкуванні Міністерства фінансів України. Про це сьогодні в ході відкритих дебатів повідомила перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

"Щоб заспокоїти... Нічого у Мінфіну не забрали, можна не переживати - ні узгодження, ні ДФС... На сьогоднішній день всі права Мінфіну у нього є, все в порядку", - сказала Маркарова.

Нагадаємо, 31 травня повідомлялося, що Кабінет міністрів України планує перепідпорядкувати собі ДФС, яка на сьогодні підпорядковується Мінфіну.

Джерело в Мінфіні спростувало інформацію низки ЗМІ про те, що рішення про перепідпорядкування Фіскальної служби було прийнято минулого тижня. За його словами, секретаріату Кабміну доручили підготувати проект рішення про перепідпорядкування ДФС.

Мінфін не розглядає варіант виходу України з програми МВФ У МВФ бачать ризики перепідпорядкування ДФС Кабінету міністрів, - джерело
Теги публікації: Міністерство фінансів України, ДФС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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