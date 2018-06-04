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ГФС обнародовала дополнительно четыре набора открытых данных

НовостиОбщество    04.06.2018 - 17:29
Фото: иллюстративное фото (sfs.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (sfs.gov.ua)

Эти данные обнародованы на веб-портале ГФС на главной странице в баннере "Открытые данные" (тестовая версия) и на Едином государственном веб-портале открытых данных в разделе "Налоги"

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) обнародовала дополнительные наборы данных в форме открытых данных. Об этом сообщает пресс-служба ДФС.

"Обращаем внимание аналитиков, представителей бизнес-среды, общественности и СМИ, что ГФС, руководствуясь постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 2015 года № 835 "Об утверждении Положения о наборах данных, которые подлежат обнародованию в форме открытых данных" (с изменениями), приняла решение об обнародовании дополнительно 4-х наборов данных в форме открытых данных на официальном веб-портале ГФС на главной странице в баннере "Открытые данные" (тестовая версия) и на Едином государственном веб-портале открытых данных в разделе "Налоги", которые не предусмотрены указанным постановлением", - говорится в сообщении

Так, принято решение обнародовать:

информацию о количестве иностранных коммерческих транспортных средств, въехавшие на таможенную территорию Украины, в разрезе страны регистрации;

информацию относительно среднего времени таможенного оформления товаров в таможенных режимах экспорта, импорта, транзита;

информацию таможен о количестве поручений правоохранительных органов на проведение осмотра (переосвидетельствования) товаров, транспортных средств коммерческого назначения;

статистическую информацию о применении принципа "единого окна" при осуществлении таможенного контроля и иных видов государственного контроля товаров в разрезе каждого государственного органа

Напомним, ранее чиновника Государственной фискальной службы (ГФС) в Киевской области разоблачили правоохранители на взятке.

ГФС продолжает оставаться в подчинении Минфина В МВФ видят риски переподчинения ГФС Кабинету министров, - источник
Теги публикации: ГФС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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