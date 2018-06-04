ДФС оприлюднила додатково чотири набори відкритих даних

Ці дані оприлюднені на веб-порталі ДФС на головній сторінці у банері "Відкриті дані" (тестова версія) та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних у розділі "Податки"

Державна фіскальна служба України оприлюднила додаткові набори даних у формі відкритих даних. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Звертаємо увагу аналітиків, представників бізнес-середовища, громадськості та ЗМІ, що ДФС, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (зі змінами), прийняла рішення про оприлюднення додатково 4-х наборів даних у формі відкритих даних на офіційному веб-порталі ДФС на головній сторінці у банері "Відкриті дані" (тестова версія) та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних у розділі "Податки", які не передбачені зазначеною постановою", - йдеться у повідомленні.

Так, прийнято рішення оприлюднити:

інформацію щодо кількості іноземних комерційних транспортних засобів, що в’їхали на митну територію України, в розрізі країни реєстрації;

інформацію щодо середнього часу митного оформлення товарів у митних режимах експорту, імпорту, транзиту;

інформацію митниць про кількість доручень правоохоронних органів на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

статистичну інформацію про застосування принципу "єдиного вікна" при здійсненні митного контролю та інших видів державного контролю товарів в розрізі кожного державного органу.

Нагадаємо, раніше посадовця Державної фіскальної служби (ДФС) у Київській області викрили правоохоронці на хабарі.