Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ДФС оприлюднила додатково чотири набори відкритих даних

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 17:29
Фото: ілюстративне фото (sfs.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (sfs.gov.ua)

Ці дані оприлюднені на веб-порталі ДФС на головній сторінці у банері "Відкриті дані" (тестова версія) та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних у розділі "Податки"

Державна фіскальна служба України оприлюднила додаткові набори даних у формі відкритих даних. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Звертаємо увагу аналітиків, представників бізнес-середовища, громадськості та ЗМІ, що ДФС, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (зі змінами), прийняла рішення про оприлюднення додатково 4-х наборів даних у формі відкритих даних на офіційному веб-порталі ДФС на головній сторінці у банері "Відкриті дані" (тестова версія) та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних у розділі "Податки", які не передбачені зазначеною постановою", - йдеться у повідомленні.

Так, прийнято рішення оприлюднити:

інформацію щодо кількості іноземних комерційних транспортних засобів, що в’їхали на митну територію України, в розрізі країни реєстрації;

інформацію щодо середнього часу митного оформлення товарів у митних режимах експорту, імпорту, транзиту;

 інформацію митниць про кількість доручень правоохоронних органів на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

 статистичну інформацію про застосування принципу "єдиного вікна" при здійсненні митного контролю та інших видів державного контролю товарів в розрізі кожного державного органу.

Нагадаємо, раніше посадовця Державної фіскальної служби (ДФС) у Київській області викрили правоохоронці на хабарі.

ДФС продовжує залишатися у підпорядкуванні Мінфіну У МВФ бачать ризики перепідпорядкування ДФС Кабінету міністрів, - джерело
Теги публікації: ДФС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top