В ГФС назвали число неоформленных официально работников

Государственная фискальная служба Украины информирует, что 10,3 тысяч украинцев работают без официального оформления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС в Facebook.

Указано, что в январе-июне 2019 года органы ГФС установили нарушения при выплате заработной платы и других доходов у 42,7% субъектов хозяйствования, которые проверялись.

"По результатам проверок нарушителям доначислено к уплате 471,7 млн грн налога на доходы физических лиц, 146,1 млн грн единого взноса и 35,4 млн грн военного сбора. За счет принятых мер налогового контроля было выявлено 10,3 тыс. наемных лиц, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений", - сказано в сообщении.

Так, во время рейдов ГФС осуществляются обследования производственных, торговых помещений юридических и физических лиц, мест осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, с работодателями проводится разъяснительная работа по соблюдению налогового законодательства.

"Благодаря этому за 6 месяцев этого года работодателями дополнительно заключено 82,2 тыс. трудовых договоров с наемными работниками. За январь-июнь 2019 года к государственной регистрации привлечено 11,8 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность неофициально. В бюджеты дополнительно уплачено 12,5 млн грн налогов и сборов и 14,4 млн грн единого взноса", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в ноябре 2018-го ГФС сообщала, что работодатели вдвое увеличили официальное оформление работников.

Как писало РБК-Украина ранее, в прогнозе экономического и социального развития Украины МЭРТ говорилось, что в течение 2019-2021 годов уровень безработицы среди населения в возрасте 15-70 лет снизится с 8,9% в 2019 году до 8,3% в 2021 году, что составляет в среднем за период 8,6%.