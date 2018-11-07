Работодатели вдвое увеличили официальное оформление работников, - ГФС

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ГФС прогнозируют увеличение поступлений налогов в бюджет

В октябре 2018 года в Украине официально трудоустроили 644,6 тыс. наемных работников, что в два раза больше, чем в августе этого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Государственной фискальной службы.

По данным ведомства, больше всего наемных работников трудоустроено работодателями в сфере розничной торговли, - 78 тыс. наемных работников. На втором месте - сфера общественного питания, там официально зарегистрировано труд 29,3 тыс. работников. На третьем - 18,2 тыс. наемных работников на строительстве.

В ГФС связывают такую тенденцию с распоряжением Кабинета министров от 5 сентября 2018 года №649-р "О мерах по детенизации отношений в сфере занятости населения".

В ГФС прогнозируют, что количество официально зарегистрированных работников будет расти и дальше, а дополнительные поступления в бюджеты составят: налога на доходы физических лиц - 800 млн грн; - военного сбора - 70 млн грн; единого взноса - 1,1 млрд грн.

Напомним, что по методологии Международной организации труда, во II квартале 2018 года количество безработных в Украине уменьшилось до 1,5 млн человек; количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,5 млн человек. Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте во II квартале 2018 года составил 8,3%.

Отметим, в прогнозе экономического и социального развития Украины МЭРТ сообщается, что в течение 2019-2021 годов уровень безработицы среди населения в возрасте 15-70 лет снизится с 8,9% в 2019 году до 8,3% в 2021 году, что составляет в среднем за период 8,6%.