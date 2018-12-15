ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

ДФС назвала число розмитнених за новим законом "євроблях"

Новини » Економіка    15.12.2018 - 14:53
ДФС назвала число розмитнених за новим законом "євроблях"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 25 листопада за новими правилами розмитнили майже 2,8 тис. авто на єврономерах

За новим законом про розмитнення "євроблях" українці оформили вже майже 2,8 тис. автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Державної фіскальної служби.

Повідомляється, що з початку дії нових правил ввезення (з 25 листопада 2018) оформили майже 2,8 тис. транспортних засобів на єврономерах. При цьому сума сплачених митних платежів склала майже 187,1 млн гривень.

Найбільш активно розмитнення йде на Чернівецькій (677 авто), Волинській (604), Києві (414) та Рівненській (202) областях.

Нагадаємо, цього тижня Верховний суд відхилив позов про скасування закону про "євробляхи". Зокрема, позивач в особі однієї з громадських організацій стверджував, що закони прийнято з порушенням Регламенту Верховної ради.

Також раніше стало відомо, що народні депутати і Міністерство фінансів підготували ряд змін до тимчасового порядку митного оформлення транспортних засобів. Зокрема, дані зміни мають вирішити проблему, через яку митні органи при оформленні самі визначають вартість "євробляхи".

 

В Україні за новим законом розмитнили тисячну "євробляху"
Новини України ДФСрастаможкаевробляхи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся