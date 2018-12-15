ДФС назвала число розмитнених за новим законом "євроблях"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 25 листопада за новими правилами розмитнили майже 2,8 тис. авто на єврономерах

За новим законом про розмитнення "євроблях" українці оформили вже майже 2,8 тис. автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Державної фіскальної служби.

Повідомляється, що з початку дії нових правил ввезення (з 25 листопада 2018) оформили майже 2,8 тис. транспортних засобів на єврономерах. При цьому сума сплачених митних платежів склала майже 187,1 млн гривень.

Найбільш активно розмитнення йде на Чернівецькій (677 авто), Волинській (604), Києві (414) та Рівненській (202) областях.

Нагадаємо, цього тижня Верховний суд відхилив позов про скасування закону про "євробляхи". Зокрема, позивач в особі однієї з громадських організацій стверджував, що закони прийнято з порушенням Регламенту Верховної ради.

Також раніше стало відомо, що народні депутати і Міністерство фінансів підготували ряд змін до тимчасового порядку митного оформлення транспортних засобів. Зокрема, дані зміни мають вирішити проблему, через яку митні органи при оформленні самі визначають вартість "євробляхи".