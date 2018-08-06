В ГФС напомнили украинцам о налоговой скидке за образовательные услуги

Налоговую скидку на образовательные услуги начислят через 60 дней после обработки декларации

Граждане Украины с 2018 года имеют право на налоговую скидку за оплаченные образовательные услуги дошкольных, школьных и внешкольных учреждений образования. Об этом напомнила директор департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы (ГФС) Татьяна Федченко, передает пресс-центр службы в Facebook.

По словам Федченко, это связано с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины. Следовательно, с 28 июля граждане, которые платят за образовательные услуги в детсадах, школах и внешкольных учреждениях могут получить налоговую скидку.

"Право на получение налоговой скидки имеют только члены семьи первой степени родства, то есть муж, жена, дети, родители. Соответственно, если плательщик платил за обучение свое, детей или родителей, он может обратиться в органы фискальной службы для получения такой скидки", - сказала Федченко.

Для получения скидки после окончания налогового года нужно подать до 31 декабря декларацию, в которой указать сумму полученных доходов и сумму, потраченную на образовательные услуги. Деньги плательщику должны вернуть в течение 60 дней.

Подтверждением полученных образовательных услуг нужно предоставить соглашение, которое плательщик составляет с учебным заведением. Сумма налоговой скидки не может превышать размер заработной платы, которую налогоплательщик получил в течение года.

Напомним, 3 августа 2018 года Печерский суд Киева арестовал на два месяца главу предприятий, причастного к хищениям в Государственной фискальной службе в Винницкой области.